2023/02/01 | 23:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TECKkXkdbL8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحجي خالد البياتي يسولف عن اصل وتاريخ منطقة الصدرية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحجي خالد البياتي يسولف عن اصل وتاريخ منطقة الصدرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).