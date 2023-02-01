2023/02/01 | 23:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qKTqm4Q9Cd8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الغزي: بعض القوى السياسية تفكر بتعديل الدستور وفق مقاساتها) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم الغزي: بعض القوى السياسية تفكر بتعديل الدستور وفق مقاساتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).