2023/02/01 | 23:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7Jhh8xHqgE4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأميرة مريم ترتدي قناعاً لإخفاء معالم وجهها بعد إجراء جراحة ثانية في رحلة علاجها ضمن مبادرة البزاز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأميرة مريم ترتدي قناعاً لإخفاء معالم وجهها بعد إجراء جراحة ثانية في رحلة علاجها ضمن مبادرة البزاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).