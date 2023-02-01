2023/02/01 | 23:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D3JS21JVl7Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديو وول عن قاعدة زليكان تمثل بؤرة الوجود العسكري التركي على الأراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيديو وول عن قاعدة زليكان تمثل بؤرة الوجود العسكري التركي على الأراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).