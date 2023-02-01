شبكة اميركية: قرار الفيدرالي الاخير سيرفع أقساط المنازل والسيارات بنسبة 10%-عاجل

2023/02/01 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

استعرضت شبكة "سي ان بي سي" الاميركية اليوم الاربعاء، تبعات قرار الفيدرالي الاميركي الذي اتخذه قبل ساعات برفع أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس للمرة الثامنة على التوالي، مشيرة إلى أنه سيرفع فوائد أقساط وقروض المنازل والسيارات على الاميركيين بنسبة 10%.

وبينت شبكة سي ان بي سي الامريكية في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وفي محاولاته المستمرة لمكافحة التضخم، قرر رفع سعر الفائدة على الدولار بنحو 25 نقطة أساسية، الامر الذي قاد الى رفع الفوائد على الديون الامريكية للافراد من قروض المنازل وحتى أقساط السيارات الى نسب تتجاوز العشرة بالمئة.

مجلس الاحتياطي، من المتوقع ان يقوم وبحسب ما اعلن عبر موقعه الرسمي، باجتماع رئيسي يوم الجمعة المصادف العاشر من الشهر الحالي فبراير، للبحث في تاثيرات القرارات المتعلقة بمكافحة التضخم ومنها رفع أسعار الفائدة، بعد إصداره قرارات رفع تكررت لثمان مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط توقعات باستمرار التضخم على الرغم من قرارات المجلس.

ويعاني الدولار الأمريكي ومنذ مدة، من تضخم كبير أدى الى تراجع استخدام الدولار لدى العديد من دول العالم، التي باتت تبحث عن عملة اجنبية أخرى أهمها الين الصيني للتعاملات التجارية الدولية، الامر الذي اثار قلق واشنطن من فقدان سيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي.

قرر الفيدرالي الاميركي اليوم الاربعاء رفع اسعار الفائدة للمرة السابعة منذ العام الماضي 2022، ولاعلى معدل خلال اخر 15 عاما.

ونقلت وسائل اعلام عالمية عن رويترز، إن "الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 ـ 4.75 بالمئة، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد اليوم لهذا الشأن.

ويعتبر المعدل 4.75% هو أعلى معدل فائدة خلال اخر 15 عامًا، فيما يرى الخبراء ان ذلك سيؤدي الى قوة الدولار وانخفاض التضخم وارتفاع اسعار الذهب.

وكان أخر اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فى 14 ديسمبر الماضي، شهد رفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، أي0.5%، وهو أول تخفيف للمعدلات منذ مارس 2022، لتسجل مستويات تتراوح بين 4.25% و 4.50%

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