2023/02/01 | 23:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على متهم يقوم بتزوير الهويات والباجات والبطاقات الوطنية في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان”مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الثالث نفذت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بتزوير الهويات والبطاقات الوطنية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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