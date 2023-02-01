2023/02/01 | 23:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي،اليوم الاربعاء، عن افتتاح جامعة الشطرة الحكومية رسمياً في محافظة ذي قار.وقال العبودي في كلمته خلال الحفل الرسمي للافتتاح الذي أقيم في مجمع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبودي يفتتح جامعة الشطرة الحكومية في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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