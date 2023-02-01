2023/02/01 | 23:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الأربعاء، إن ألمانيا بحاجة إلى طلب دبابات ليوبارد جديدة بسرعة بعد التعهد بإرسال 14 دبابة خاصة بها إلى أوكرانيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير دفاع ألمانيا: نحتاج دبابات "ليوبارد" بسرعة لتعويض التي أرسلناها إلى أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير دفاع ألمانيا: نحتاج دبابات "ليوبارد" بسرعة لتعويض التي أرسلناها إلى أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).