الثامنة على التوالي.. المركزي الأميركي يرفع سعر الفائدة

2023/02/01 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، معدّل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في زيادة هي الثامنة على التوالي في غضون عام لكنّها أقلّ حدّة من سابقتها.

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