بلغاريا تصنف مجاعة أوكرانيا في الحقبة السوفياتية

2023/02/02 | 01:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت بلغاريا، الأربعاء، على قرار يعتبر المجاعة التي راح ضحيتها الملايين في أوكرانيا في ثلاثينات القرن الماضي في عهد الزعيم السوفياتي الراحل، جوزيف ستالين، "إبادة جماعية".

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