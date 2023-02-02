2023/02/02 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بـ"مشادة كلامية" في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتيل وخمس إصابات بـ"مشادة كلامية" في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتيل وخمس إصابات بـ"مشادة كلامية" في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).