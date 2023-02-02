2023/02/02 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل ثلاثة أشخاص باطلاق نار شمال البصرة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ثلاثة أشخاص باطلاق نار شمال البصرة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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