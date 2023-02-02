مقتل ثلاثة أشخاص باطلاق نار شمال البصرة

2023/02/02 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل ثلاثة أشخاص باطلاق نار شمال البصرة.

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