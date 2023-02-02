البحرية الأمريكية تعلن مصادرة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين

2023/02/02 | 01:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، يوم الأربعاء، مصادرة شحنة أسلحة إيرانية في خليج عمان كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، الشهر الماضي.

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