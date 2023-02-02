2023/02/02 | 01:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IvSppXi30mo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاصيل مقتل بلوغر عراقية على يد والدها في الديوانية #الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تفاصيل مقتل بلوغر عراقية على يد والدها في الديوانية #الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).