2023/02/02 | 01:05 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 2 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الأربعاء.
النائب عن الحزب الديمقراطي...
ظهرت المقالة ساعة المسلة: الدولار يُهرّب الى جميع دول الجوار..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة: الدولار يُهرّب الى جميع دول الجوار.. و عبر مطار بغداد أيضا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النائب عن الحزب الديمقراطي...
ظهرت المقالة ساعة المسلة: الدولار يُهرّب الى جميع دول الجوار..
و عبر مطار بغداد أيضا أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة: الدولار يُهرّب الى جميع دول الجوار.. و عبر مطار بغداد أيضا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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