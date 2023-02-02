2023/02/02 | 01:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الأربعاء.النائب عن الحزب الديمقراطي...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: الدولار يُهرّب الى جميع دول الجوار..



و عبر مطار بغداد أيضا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة: الدولار يُهرّب الى جميع دول الجوار.. و عبر مطار بغداد أيضا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساعة المسلة: الدولار يُهرّب الى جميع دول الجوار.. و عبر مطار بغداد أيضا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).