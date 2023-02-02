2023/02/02 | 01:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع السفيرة...

ظهرت المقالة السفيرة الأمريكية: واشنطن تولي اهتماما كبيرا لزيارة الوفد العراقي أولاً على المسلة.

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