2023/02/02 | 01:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BwhpJHPb1u0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عقوبات الخزانة الأمريكية على البنوك العراقية وتهريب العملة إلى إيران) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عقوبات الخزانة الأمريكية على البنوك العراقية وتهريب العملة إلى إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).