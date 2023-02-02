وكالة الطاقة الذرية: إيران أدخلت تغييرات في أجهزة طرد مركزي

2023/02/02 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن إيران أدخلت تعديلا جوهريا على الربط بين مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة في محطة فوردو دون إعلامها بذلك.

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