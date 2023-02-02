رئيس الفدرالي يتوقع زيادة اخرى بالفائدة على الدولار: الاقتصاد الأميركي في خطر

2023/02/02 | 01:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

اعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم بأول، وفي أولى التصريحات عقب قرار المجلس رفع نسب الفائدة على الدولار للمرة الثامنة على التوالي، توقعاته بزيادة اكبر في نسب الفائدة، خلال الفترة المقبلة ضمن جهود المجلس لمكافحة التضخم.

وقال بأول بحسب ما أوردت شبكة سي ان بي سي الامريكية وترجمته (بغداد اليوم)، ان الأسعار غير الثابتة ستدمر الاقتصاد، مؤكدا "غياب الاستقرار عن الأسعار وثباتها سيجعل من الاقتصاد معطلا للجميع"، مشيرا الى تاثيرات ذلك على الاقتصاد الدولي بشكل عام والامريكي بشكل خاص.

بأول اكد أيضا خلال المؤتمر الصحفي، ان الاقتصاد الأمريكي ما يزال "في المراحل الأولى لمكافحة التضخم"، متوقعا ان يلجأ المجلس الفدرالي خلال الأيام المقبلة الى "رفع نسب الفائدة على الدولار بشكل اكبر" في محاولة لتقليل نسب التضخم التي ما تزال بارتفاع.

وتابع بالتشديد أيضا، على ان البنك المركزي الأمريكي ومجلس الاحتياطي الفدرالي، لم يتخذ حتى الان "إجراءات مانعة كبيرة" للتضخم، في محاولة لطمأنة مستخدمي الدولار، موضحا "ساقول ان تركيزنا حتى اللحظة منصب على الأهداف قصيرة الأمد لكن نطمح الى إجراءات تغيير من الأوضاع الاقتصادية بشكل أوسع خلال المدى البعيد"، على حد قوله.

وكان الاحتياطي الأمريكي قد رفع نسب الفائدة للمرة الثامنة الأربعاء بنسبة 25 نقطة أساسية، الامر الذي قاد الى رفع أسعار الديون الامريكية الى مستوى كبير وسط قلق دولي من تبعات استمرار تضخم الدولار وتأثيراته الواسعة على الاقتصاد الدولي والامريكي.

شبكة سي ان بي سي الامريكية اكدت أيضا، ان معركة الفدرالي الأمريكي ضد التضخم "بدأت للتو" في وصفها لتصريحات بأول خلال مؤتمره الصحفي، مشددة على ان التضخم "لم ينتهِ ولكنه بدا للتو" في إشارة الى توقعات بتدهور الدولار بشكل اكبر خلال المدة المقبلة.

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