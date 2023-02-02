2023/02/02 | 02:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من أجل السيطرة على التضخم وخفضه إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.حديث باول في مؤتمر صحفي اليوم، جاء بعد قرار الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في زيادة هي الثامنة على التوالي في […]

ظهرت المقالة وسط التشديد النقدي..



رئيس الفيدرالي الأميركي يطلق تعهداً أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط التشديد النقدي.. رئيس الفيدرالي الأميركي يطلق تعهداً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط التشديد النقدي.. رئيس الفيدرالي الأميركي يطلق تعهداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).