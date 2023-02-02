محكمة إيرانية تقضي بالسجن لمدة 10 سنوات بحق خطيبين

2023/02/02 | 03:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة أنباء "نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) إن محكمة إيرانية قضت بالسجن لمدة 10 سنوات ونصف السنة بحق شاب وخطيبته، وكلاهما من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما في مقطع فيديو وهما يرقصان في ميدان آزادي بوسط طهران.

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