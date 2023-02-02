2023/02/02 | 03:41 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيحصل الآن العراقيون على ميزة جديدة فيما يخص تأشيرة الدخول إلى كندا، فقد أعلنت السلطات الكندية وفقا لتقرير على شبكة ماركت سكرينر أن العراقيين قادرين على التقديم لتأشيرة الدخول الالكترونية لكندا.تحل هذه الميزة الجديدة محل الإجراءات والخطوات السابقة التي تتطلب الحضور المباشر عبر السفارة والملحقيات للحصول على التأشيرة الكندية.تسمح هذه الميزة للمواطنين العراقيين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كندا تسهل على العراقيين الحصول على تأشيرة الدخول لأراضيها شبكة القيقب الدولية.

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