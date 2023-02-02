2023/02/02 | 03:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الأربعاء، أن البقرة التي نفقت مؤخراً في مزرعة هولندية كانت مصابة بمرض جنون البقر، في حالة نادرة لمرض الماشية الذي يمكن أن يتسبب في مرض دماغي قاتل لدى الأشخاص الذين يأكلون لحوم البقر الملوثة.وقال وزير الزراعة بيت أديما في رسالة إلى المشرعين إن المزرعة التي نفقت فيها البقرة أُغلقت.وأضاف […]

ظهرت المقالة “جنون البقر” يظهر في مزرعة هولندية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“جنون البقر” يظهر في مزرعة هولندية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“جنون البقر” يظهر في مزرعة هولندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).