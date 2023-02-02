2023/02/02 | 04:25 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأحزاب وهوية العراق الضائعة - بالمختزل - الحلقة ٩٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: CQ3-0Wuuerk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأحزاب وهوية العراق الضائعة - بالمختزل - الحلقة ٩٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأحزاب وهوية العراق الضائعة - بالمختزل - الحلقة ٩٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).