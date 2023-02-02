أردوغان: إرسال الدول الغربية دبابات إلى أوكرانيا مفيد لبارونات السلاح

2023/02/02 | 04:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إن "إرسال الدول الغربية الدبابات إلى أوكرانيا محفوف بالمخاطر ومفيد لبارونات السلاح".

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