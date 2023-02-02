إسرائيل تشن غارات جوية على قطاع غزة

2023/02/02 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت اسرائيل في وقت مبكر الخميس غارات جوية استهدفت وسط قطاع غزة بعد ساعات على اعتراضها صاروخا أطلق من القطاع الفلسطيني، وفق ما ذكر مراسل فرانس برس وشهود.

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