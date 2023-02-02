تركيا.. دول غربية تعلن غلق قنصلياتها في إسطنبول مؤقتا بسبب

2023/02/02 | 06:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا وألمانيا وسويسرا وهولندا أنها ستغلق قنصلياتها في مدينة إسطنبول التركية مؤقتا بعد تحذيرات من قبل أمريكا والمملكة المتحدة، يوم الاثنين، من "هجمات إرهابية محتملة".

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