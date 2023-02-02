المذنب الأخضر.. كيف يمكن مشاهدة الحدث التاريخي؟

2023/02/02 | 06:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ "المذنب الأخضر" أقرب مسافة له من الأرض على بعد 93 مليون ميل، الأربعاء، ويمكن مشاهدته في بعض المناطق على الرغم من سطوع القمر.

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