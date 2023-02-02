نفط البصرة تتوقع نسب استحواذ

2023/02/02 | 08:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

توقعت شركة نفط البصرة، الخميس، نسب الاستحواذ لكل من العراق وقطر في أربعة مشاريع عملاقة لشركة توتال الفرنسية جنوبي البلاد، بقيمة 27 مليار دولار.

وقال رئيس شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم، إنه "يتوقع أن تستحوذ "قطر للطاقة" على حصة تتراوح بين 20 و 25 بالمئة في مجموعة مشروعات الطاقة التابعة لشركة توتال إنرجي (TTEF.PA) البالغة 27 مليار دولار في البلاد، فيما يهدف العراق إلى الاستحواذ على حوالي 40٪".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن عبد الكريم، إن "العراق يحدد نسبته كدولة ومن ثم الباقي لتوتال وشركة قطر للطاقة"، متوقعا أن "الاخيرة لن تتعدى حصتها اكثر من 20-25%".

وجاءت صفقة "توتال إنرجايزر"، والتي قدر المبلغ الاستثماري لها بـ 27 مليار دولار وتحتاج لاستثمارات مبدئية قيمتها 10 مليارات دولار، عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق في سبتمبر/أيلول 2021.

وتتضمن الصفقة إنشاء شبكة لجمع الغاز الطبيعي لإمداد محطات الكهرباء المحلية من خلال توسعة حقل ارطاوي، وبناء منشأة لمعالجة مياه البحر لتعزيز الإنتاج من حقول بتقنية حقن الماء، وإقامة محطة كبيرة للطاقة الشمسية في البصرة، لكن لم يحدث تقدم يذكر منذ ذلك الحين، فيما أفادت مصادر العام الماضي بأن خلافات في شأن شروط الاتفاق تهدد المشروع بالإلغاء.

وأعلنت الحكومة العراقية، في أيلول الماضي، عن "التوقيع بالأحرف الأولى" على "مظلة اتفاق" لمشاريع استثمارية للغاز المصاحب لاستخراج النفط، وتطوير الحقول النفطية، وإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، مع شركة توتال الفرنسية.

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