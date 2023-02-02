قضاء رومانيا يصدر قراره على استئناف اندرو تيت وشقيقه ضد احتجازهما

2023/02/02 | 09:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر أندرو تيت، لاعب "الكيك بوكسينغ" السابق المثير للجدل والذي أصبح مؤثرًا على وسائل التواصل الاجتماعي وشقيقه تريستان، استئنافهما على قرار احتجازهما وسيبقيان رهن الاحتجاز في رومانيا بسبب مزاعم الاتجار بالبشر والاغتصاب، وفقا لما ذكرته قناة "أنتينا 3" المتعاونة مع شبكة CNN.

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