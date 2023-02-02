2023/02/02 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

يؤكد الخبراء أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة، التي تحتوي على نسب عالية من الملح والدهون والسكر والمواد المضافة، يزيد مخاطر الإصابة بسرطان الدماغ والمبيض.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، قال الخبراء إنه مع كل زيادة بنسبة 10 بالمئة من الأطعمة المعالجة، زادت فرص الإصابة بالسرطان بنسبة 2 بالمئة.

من جانبها، قالت الأخصائية في علم النفس إليانور براينت، من جامعة برادفورد، إنه "من الصعب الهروب من إغراء الأطعمة المعالجة، وكان البشر يعالجون الأطعمة منذ آلاف السنين عن طريق تخليل الخضار وتخمير البيرة وتدخين اللحوم".

وأضافت: "الأطعمة المعالجة تمنحنا مذاق لذيذ لكن ذلك يأتي على حساب نقص عناصر الغذائية".

وأكملت: "لا يوجد حل سهل، لسوء الحظ، يتطلب الأمر قوة إرادة وسياسة حكومية لمعالجة هذه الأطعمة".

ويجب استبدال الأطعمة المصنعة بأخرى مفيدة توفر لنا قيمة غذائية وتحافظ على صحتنا الجسدية والعقلية:

الطماطم

تساعد على درء أمراض القلب والسرطان.

غنية بفيتامين سي وفيتامين كاف.

الليمون

تحتوي ثمار الحمضيات على نسبة عالية من فيتامين سي.

تساعد الجسم على حماية نفسه من البرد والإنفلونزا.

اللحوم

يعتبر اللحم مصدرا رائعا للبروتين.

يحتوي على نسبة عالية من الحديد والزنك.

الزبادي

الكالسيوم الموجود في الحليب ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان.

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب 12، مما يساعد على تعزيز صحة الدماغ والدم.

الدجاج

يساعد في تعزيز وظائف المخ ومستويات هرمون السيروتونين.

الفطر

أظهرت الدراسات أن الفطر يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن.

يحتوي على فيتامين د.

البطاطا

غنية بالألياف الجيدة لعملية الهضم.

تحتوي على البوتاسيوم الداعم لصحة القلب والجهاز العصبي.

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