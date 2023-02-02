"عصابة دولية".. الكويت تضبط أكبر كمية مخدرات بتاريخها

2023/02/02 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط اكبر كمية من الحبوب المخدرة بتاريخ الكويت، بحوزة "تشكيل عصابي دولي" تقدر بنحو 15 مليون قرص، وأكثر من نصف طن من بوردة لاريكا المخدرة.

وقالت الداخلية الكويتية عبر موقعها الإلكتروني، وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة طلال خالد الأحمد الصباح، أشرف على فك أحراز أكبر ضبطية حبوب مخدرة كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي تقدر بنحو 15 مليون قرص لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة خام لمادة اللاريكا".

وأوضحت الوزارة أن "معلومات وردت إلى قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب أقراص وبودرة اللاريكا وتعبئتها في كبسولات وبيعها".

وأضافت أن "مداهمة مكان التخزين قادت إلى ضبط 4 أشخاص و15 مليون قرص لاريكا جاهزة للبيع، بالإضافة إلى نصف طن من بودرة اللاريكا وأجهزة ومعدات خاصة لكبس الأقراص وكمية ضخمة من العلب والكبسولات الفارغة مجهزة للتعبئة ومعدات مستوردة لتصنيع الخمور".

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