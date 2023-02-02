الكلداني والسامرائي وطالباني يؤكدون دعمهم لخطوات حكومة السوداني

2023/02/02 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رؤساء 3 كتل برلمانية، اليوم الخميس، دعمهم لخطوات الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، فيما بحثوا اخر المستجدات السياسية في البلد.

وذكر المكتب الإعلامي لكتلة بابليون في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استقبل رئيس حركة بابليون ريان الكلداني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي ودرباز كوسرت عضو المكتب السياسي في مقر بابليون في بغداد وبحضور رئيس كتلة بابليون النيابية اسوان الكلداني ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المكونات نوفل بهاء".وأوضح البيان أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة اخر المستجدات السياسية واوضاع البلاد بصورة عامة وبصورة خاصة اوضاع ابناء المكون المسيحي داخل اقليم كردستان".وأشار الى أن "الكلداني أكد خلال اللقاء على مواجهة المشاكل والتعامل بروح وطنية من أجل بناء مستقبل زاهر"، مشدداً بالقول: "من أجل تحسين الواقع المعيشي والخدمي لابناء شعبنا العراقي علينا دعم خطوات حكومة محمد شياع السوداني".

تحرير: أ.ق

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