مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة بشأن الوضع في العراق

2023/02/02 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الخميس، عن عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الوضع في العراق.

وذكرت البعثة في بيان أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة بشأن الوضع في العراق".

وأضافت، أن "عقد الجلسة سيتم في الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد".

وذكرت أنه "من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إحاطة بشان التطورات في العراق وكذلك بشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)"

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