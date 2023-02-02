2023/02/02 | 09:53 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الإعمار والإسكان والأمين العام لمجلس الوزراء يطَّلعان على نسب إنجاز مجسر الإسكان في الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/02 | 09:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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