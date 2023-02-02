فيديو يُظهر رقصة رومانسية لشاب وفتاة في إيران تؤدي لسجنها 10 سنوات

2023/02/02 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مشاركة مقطع فيديو لهما وهما يرقصان في ميدان رئيسي بالعاصمة الإيرانية طهران، تم الحُكم على استياز حقيقي البالغة من العمر 21 عامًا وخطيبها أمير محمد أحمدي، 22 عامًا، بالسجن لمدة عشر أعوام ونصف العام.

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