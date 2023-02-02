2023/02/02 | 09:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد أن سيطرت حالة من الاستياء على لاعبي ريال مدريد، وعلى رأسهم القائد الفرنسي كريم بنزيمة، استجابت إدارة الميرينغي لشكوى عدد من لاعبي الفريق خلال الموسم الحالي.ووفقا لشبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، فإن لاعبي ريال مدريد تسيطر عليهم حالة من الغضب بسبب أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو”، لكنهم يرفضون الكشف علنًا عن هذا الأمر.[…]

ظهرت المقالة بنزيمة “غاضب بشدة”..



وإدارة ريال مدريد تستجيب لطلبه أولاً على ايرث نيوز.

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