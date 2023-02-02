2023/02/02 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمناعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الخميس، القاء القبض على أربعة متهمين بتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلاتهم في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 4 متهمين بتهريب المشتقات النفطية في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 4 متهمين بتهريب المشتقات النفطية في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).