2023/02/02 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التجارة، مصير البطاقة التموينية بعد تأخر إقرار الموازنة ، واكدت عدم إضافة مواد جديدة للبطاقة التموينيَّة بسبب عدم إقرار الموازنة حتى الآن ومحدودية الصرف، ونوَّهت بتوفر رصيد جيد منها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تكشف مصير البطاقة التموينية بعد تأخر إقرار الموازنة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تكشف مصير البطاقة التموينية بعد تأخر إقرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تكشف مصير البطاقة التموينية بعد تأخر إقرار الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).