2023/02/02 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بعد أن سيطرت حالة من الاستياء على لاعبي ريال مدريد، وعلى رأسهم القائد الفرنسي كريم بنزيمة، استجابت إدارة الميرينغي لشكوى عدد من لاعبي الفريق خلال الموسم الحالي.ووفقا لشبكة “ديفينسا سنترال” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو” تثير غضب لاعبي ريال مدريد المركز الخبري الوطني.

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