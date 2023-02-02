العتبة الحسينية ترسل وفد طبي الى محافظة ذي قار لعلاج مرضى واجراء عمليات لهم بالمجان

2023/02/02 | 10:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت العتبة الحسينية المقدسة بارسال

فريق طبي متخصص من مستشفى السفير للكشف

ومعاينة الحالات المرضية في احد أقضية

محافظة ذي قار.

وقال المعاون الإداري للمستشفى المهندس

عباس عبد علي في تصريح تابعته وكال

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