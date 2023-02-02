مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن وضع العراق

2023/02/02 | 10:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق

"يونامي"، اليوم الخميس، عن عقد مجلس

الأمن الدولي جلسة بشأن الوضع في

العراق.

وذكرت البعثة في بيان صحفي، أن "مجلس

الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة بشأن

الوضع في العر

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