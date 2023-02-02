الإعلام الامني: الاطاحة بإرهابيين اثنين وتفكيك عصابة تزوير في ببغداد وصلاح الدين

2023/02/02 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بعملية خاطفة امتازت بالسرعة والدقة نفذتها مفارز مديرية استخبارات وامن صلاح الدين التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع وبالتنسيق مع مفارز الامن الوطني ولواء الخامس والثلاثين - الحشد الشعبي اسفرت عن القاء القبض مطلوبين اثنين للقضاء بتهم الارهاب وذلك من خلال تواجدهما في قضاء تكريت، صادره بحقهما مذكرتا قبض وفق المادة (١/٤) ارهاب، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء،ومن جهة اخرى وبعد المتابعة الميدانية الحثيثة لعصابات الجريمة المنظمة ضمن قاطع المسؤولية وبجهد استخباري تمكنت من خلالة مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها من تفكيك عصابة مختصة بالتزوير والقبض على اثنين منهم ضمن العاصمة بغداد ، حيث كانوا يقومون بتزوير الكتب الخاصة بالوزارات المستمسكات الرسمية بالاضافة الى صناعة الاختام المزورة داخل احد المطابع ببغداد وبالجرم المشهود، حيث ضبط بحوزتهما كتب واختام مزورة واجهزة اخرى تستخدم في عملية التزوير، تم القبض بعد استحصال الموافقات القضائية الازمة والتنسيق مع قوة امنية مشتركة، تم تسليم المتهمان مع المضبوطات الى الجهات المختصة أصوليًا.===============٢ شباط ٢٠٢٣

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