نحو 7 مليارات طن سنويا.. مختص يحدد قيمة ديون الغاز الايراني على العراق

2023/02/02 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، عن قيمة ديون الغاز الايراني على العراق، مشيرا الى أن الانتاح المحلي لا يلبي سوى 43%.

وقال المرسومي في منشور له عبر فيسبوك وتابعته (بغداد اليوم)، إن "ديون الغاز الايرانية على العراق تبلغ 10 مليارات دولار ويستورد العراق نحو 6 الى 7 مليارات طن سنويا وبقيمة 4 مليارات دولار سنويا".

واوضح أن "هذه الارقام بسبب النقص في الانتاج العراقي من الغاز الذي لا يلبي سوى 43٪؜ من الاستهلاك المحلي".

ويعتمد قطاع الكهرباء في العراق على جزء كبير من احتياجاته على الغاز الإيراني لتوفير الوقود لمحطات التوليد؛ إذ تسبب انحسار الإمدادات، في أوقات كثيرة خلال العام الماضي، إلى تصاعد أزمة انقطاعات التيار.

وواجه العراق، خلال الأشهر الماضية، عدّة أزمات جراء تراجع إمدادات الغاز الإيراني مع خفض طهران عمليات الضخ بسبب وجود ديون على حكومة بغداد.

وأدى عدم دفع مستحقات الغاز الإيراني في عام 2020 من قِبل العراق إلى تقليص حجم الواردات إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميًا، من أصل 50 مليونًا خلال الشتاء، و70 مليون متر مكعب في الصيف، وهو ما أفقد منظومة الكهرباء نحو 7 آلاف و500 ميغاواط.

وعملت وزارة الكهرباء، خلال المدة الماضية، على تسوية الأزمة؛ وإعادة ضخ الغاز الإيراني، والذي صعد إلى نحو 20 مليون متر مكعب يوميًا، لكن تراجعت الإمدادات مرة أخرى مع تزايد الطلب محليًا في طهران.

تحرير: أ.ق

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