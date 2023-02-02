وزيرة المالية تنقل مدير الكمارك لإدارة شركة التأمين وتكلف بديلا عنه (وثيقة)

2023/02/02 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت وزيرة المالية طيف سامي، نقل مدير عام الهيئة العامة للجمارك شاكر محمود من منصبه.

وأشارت وثيقة صادرة من الوزارة وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، اليوم الخميس، الى " نقل مدير عام الجمارك شاكر محمود لشركة التأمين وتكليف حسن حساني برئاسة الهيئة".

تحرير:أ.غ

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