فيديو يرصد حوتًا ضخمًا انجرف إلى شاطئ في نيويورك

2023/02/02 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "رويترز" أن حوتًا أحدبًا ضخمًا انجرف إلى شاطئ بنيويورك في 30 يناير.

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