2023/02/02 | 10:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة بلاسخارت تحيط مجلس الأمن حول الأوضاع في العراق أولاً على المسلة.

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