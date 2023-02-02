2023/02/02 | 10:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، 2 شباط، 2023، بتدقيق...

ظهرت المقالة الحكومة تدقق الايرادات التي تجنيها شركات الهواتف أولاً على المسلة.

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