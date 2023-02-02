2023/02/02 | 10:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتدقيق الإيرادات المتحققة من شركات الهاتف النقال.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد ، في تصريح للوكالة الرسمية إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة موضوع تدقيق الإيرادات المتحققة من شركات الهاتف النقال مع الجهات القضائية المختصة، وتقديم التوصيات إلى رئيس الوزراء خلال 30 يوماً حداً أقصى بدءاً من تاريخ إصدار هذا التوجيه”.

وأضاف أن “هذا التوجيه صدر خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الخامسة التي عقدت الثلاثاء الماضي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من السوداني يخص إيرادات شركات الهاتف النقال) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من السوداني يخص إيرادات شركات الهاتف النقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).