‏وزارة التخطيط : مطار الناصرية من المشاريع الاستراتيجية ويوفر فرص عمل بشكل مباشر  



‏وزارة التخطيط : مطار الناصرية من المشاريع الاستراتيجية ويوفر فرص عمل بشكل مباشر  
2023/02/02 | 10:42 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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